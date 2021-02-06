الحلبوسي :الموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة

2021/02/06 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي: ان موضوع الضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة./انتهى2

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