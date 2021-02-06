الحلبوسي: الموظفون سيستلمون رواتبهم كاملة دون استقطاع

2021/02/06 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن الموظفين سيستلمون رواتبهم كاملة دون استقطاع.وقال رئيس مجلس النواب في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني) إن “اللجنة المالية اتخذت قراراً بعدم استقطاع رواتب الموظفين، ولن يمرَّ أي استقطاع”.وأضاف البيان أن “هذا جاء استكمالاً لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب […]

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