حكيم شاكر يغادر الى عُمان لتدريب فريقه الجديد

2021/02/06 | 20:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

غادر مدرب المنتخب لوطني الاسبق حكيم شاكر، الى سلطنة عُمان لتولي تدريب فريقه الحديد.

وقال شاكر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ “غادرت اليوم الى سلطنة عمان من اجل توقيع عقد انضمامي لفريق سويق العماني”.

واوضح ان “السويق من الفرق الطموحة واسعى الى مساعدته لتحقيق اهدافه”، معرباً عن امله في “نجاح مهمته الجديدة”.

يذكر ان اخر تجربة تدريبية لشاكر كانت مع نادي الزوراء.



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