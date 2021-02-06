الطالباني: سنتنازل عن حقوقنا في هذه الحالة فقط

2021/02/06 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني، بعض المطالبات المتعلقة بالموازنة والتزامات الإقليم بأنها غير دستورية.

الطالباني أكد في تصريح ان إقليم كردستان مستعد لتنفيذ جميع التزاماته واتفاقاته مع الحكومة الاتحادية ومن بينها تسليم مئتين وخمسين ألف برميل من النفط يوميا أو وارداتها الى بغداد، إضافة الى الواردات غير النفطية، وفق القوانين السارية، داعيا بغداد الى التعامل بالمثل وتوفير حقوق الإقليم.

وأضاف الطالباني ان بعض الجهات تحاول تحميل الإقليم مسؤولية معاناة محافظات وسط وجنوب العراق، وهو أمر غير صحيح، لافتا الى ان الإقليم مستعد للتخلي عن جميع حقوقه إذا كان في ذلك حل لمشكلات البصرة وباقي المحافظات على حد تعبيره.

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