موجة سيول جارفة تضرب 7 مناطق حدودية شرق ديالى

2021/02/06 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت حكومة ديالى المحلية بدء تدفق السيول القادمة من الحدود العراقية الايرانية صوب سبعة وديان، مؤكدة ان الموجة تزداد قوة بسبب ارتفاع معدلات هطول الامطار الغزيرة على المناطق الحدودية.

وقال مدير ناحية مندلي ان فرق المتابعة الميدانية تراقب الوضع عن كتب لاتخاذ اي اجراءات وقائية خاصة فيما يتعلق بالقرى الحدودية القريبة من الوديان وسط تحذيرات من عزلها عن باقي المناطق، في غضون ذلك، أعلنت الحكومات المحلية في واسط والديوانية تعطيل الدوام الرسمي لليوم الثاني على التوالي بسبب غزارة الأمطار.

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