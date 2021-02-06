2021/02/06 | 20:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان اللجنة المالية اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب الموظفين، ولن يمرَّ أي استقطاع، وجاء هذا استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها.

وقال رئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اللجنة المالية اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب الموظفين، ولن يمرَّ أي استقطاع”، مبينا ان “هذا جاء استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها”.

واضاف الحلبوسي، “فيما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا فقد شُملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية، أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم”، مشيرا الى انه “فيما يتعلق بالضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: الموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع الموازنة ولن يمرَّ أي استقطاع) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: الموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع الموازنة ولن يمرَّ أي استقطاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).