المالية النيابية: لا استقطاعات ولا ضريبة دخل على الرواتب

2021/02/06 | 20:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، عدم وجود استقطاعات ولا ضريبة دخل برواتب الموظفين او المتقاعدين في مشروع قانون الموازنة لعام 2021.

وقالت اللجنة المالية بحسب وكالة الانباء العراقية، وتابعه PUKmedia، إنه "لا استقـــطاعات ولا ضـريبـة دخـل للموظفـين او المتــقاعــدين فـي مـوازنـة 2021".

من جانبه قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان اللجنة المالية اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب الموظفين، مبينا انه ولن يمرَّ أي استقطاع.

واضاف: فيما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا فقد شُملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم، مشيرا الى انه فيما يتعلق بالضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة.

وعقدت اللجنة في وقت سابق من اليوم السبت اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمناقشة بنود وفقرات مشروع قانون موازنة 2021.

PUKmedia متابعة

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