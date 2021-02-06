2021/02/06 | 20:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

السبت، أن اللجنة المالية اتخذت قراراً

بعدم الاستقطاع من رواتب الموظفين.

وقال الحلبوسي في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "اللجنة المالية اتخذت

قرارا بعدم استقطا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: رواتب الموظفين لن تُمس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: رواتب الموظفين لن تُمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).