2021/02/06 | 20:14 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئاسة البرلمان: الموازنة تضمنت توزيع اراضي لشرائح المجتمع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/06 | 20:14.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان: الموازنة تضمنت توزيع اراضي لشرائح المجتمع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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