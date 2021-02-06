2021/02/06 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري نفت قيادة شرطة نينوى، السبت، احتراق أحد مراكز الإنتخابات في المحافظة.وذكرت القيادة بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقاه (المركز الخبري الوطني)، أن “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت أنباء غير صحيحة بشأن إحراق إحد مراكز الانتخابات في محافظة نينوى”.وأضافت، أن “المدرسة التي تعرضت للحرق في قرية خرائب جبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة نينوى تنفي احتراق أحد مراكز الانتخابات في المحافظة المركز الخبري الوطني.

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