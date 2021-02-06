ريال مدريد يكمل مهمة هويسكا بنجاح

2021/02/06 | 20:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قاد الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، فريقه للانتصار بهدفين لهدف خلال مواجهة هويسكا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 22 من الليجا.

وسجل فاران هدفي ريال مدريد في المباراة في الدقائق 55 و84، بينما سجل خافي جالان هدف هويسكا الوحيد في الدقيقة 48.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

بينما يتجمد رصيد هويسكا عند 16 نقطة في المركز الأخير.



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