العمليات المشتركة تدمر وكرين لداعش في العراق

2021/02/06 | 20:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، السبت، عن موجز العمليات العسكرية لليوم.

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