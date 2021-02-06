2021/02/06 | 20:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- بغداد / المركز الخبري جدد مجلس القضاء الأعلى، طلبه بمفاتحة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب عالية نصيف، لغرض تنفيذ اجراءات قانونية.وحصل (المركز الخبري الوطني)، على وثيقة صادرة من مجلس القضاء الاعلى، بعنوان اجراءات قانونية، موجه إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية، جاء فيه: “كتابكم المرقم /ذ/9/9085 في 7/10/2020 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



القضاء ينتظر إجابة رفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف المركز الخبري الوطني.

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