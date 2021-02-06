ديالى تطيح بموزع كفالات داعش وتضبط 7كغم من الـ”سي 4″

2021/02/06 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، السبت، عن الاطاحة بارهابي خطير جدا في تنظيم داعش شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة استخبارية نجحت من الاطاحة بموزع كفالات تنظيم داعش الارهابي قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) بعد متابعة ميدانية من قبل فريق مختص”.

واضاف التميمي،ان” قوة مشتركة نجحت خلال عملية تمشيط من ضبط 7كغم من مادة السي فور الشديدة الانفجار في اطراف قرية مردان قرب قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) كانت معدة لصنع العبوات الناسفة لاستهداف الاهالي والقوات الامنية مؤكدا بان الجهد الهندسي تعامل مع المادة المتفجرة”.

ونجح الجهد الاستخباري المشترك للحشد الشعبي والتشكيلات الامنية في ديالى من اعتقال العديد من الارهابين الخطيرين في الاشهر الماضية”.انتهى 25 ف

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