الإعلام الأمني ينفي حرق مركز انتخابي: الخسائر أريكة وطاولة مكتبية فقط

2021/02/06 | 20:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت خلية الإعلام الأمني، السبت، نشوب حريق في أحد مراكز الانتخابات بمحافظة نينوى.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (6 شباط 2021): "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن إحراق إحدى مراكز الانتخابات في محافظة نينوى، وَهنا تود شرطة محافظة نينوى ان تبين بأن المدرسة التي تعرضت للحرق في قرية خرائب جبر التابعة لقضاء مخمور ليس فيها اي جهاز او اي اوراق او مستمسكات او مستندات تعود لمفوضية الانتخابات".

وأضافت، أن "المكان الذي حصل فيه الحريق هو (غرفة مدير المدرسة فقط ) والاشياء التي احترقت عبارة عن قطعتين من الطخم ( اريكة ) مع (طاولة مكتبية) ،وقد تم فتح تحقيق جنائي من قبل مديرية قسم شرطة مخمور واجراء الكشف على محل الحادث من قبل مركز الدفاع المدني / مخمور وتبين ان سبب حادث الحريق هو تماس كهربائي لجهاز التدفئة والتبريد".

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