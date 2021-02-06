بيان من الإعلام الأمني يرد على معلومات تحدثت عن إحراق مركز انتخابي في نينوى

2021/02/06 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت خلية الإعلام الأمني، السبت، 06 شباط، 2021، بيانا ردت فيه على معلومات تحدثت عن إحراق مركز انتخابي في محاظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة بشأن إحراق إحدى مراكز الانتخابات في محافظة نينوى".

واضاف البيان أن "شرطة محافظة نينوى تود ان تبين بأن المدرسة التي تعرضت للحرق في قرية خرائب جبر التابعة لقضاء مخمور ليس فيها اي جهاز او اي اوراق او مستمسكات او مستندات تعود لمفوضية الانتخابات والمكان الذي حصل فيه الحريق هو ( غرفة مدير المدرسة فقط ) والاشياء التي احترقت عبارة عن قطعتين من الطخم ( اريكة ) مع (طاولة مكتبية)".

وتابع أنه "قد تم فتح تحقيق جنائي من قبل مديرية قسم شرطة مخمور واجراء الكشف على محل الحادث من قبل مركز الدفاع المدني / مخمور وتبين ان سبب حادث الحريق هو تماس كهربائي لجهاز التدفئة والتبريد".

ودعت الخلية "وسائل الإعلام والمدونيين الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية حصرا".

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