رئاسة البرلمان: الموازنة تضمنت توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك

2021/02/06 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدا

أكدت رئاسة البرلمان ، اليوم السبت ، إن موازنة 2021 تضمنت توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك.

وقال رئيس مجلس النواب في تصريح رسمي إن "الموازنة تضمنت توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ومن لم يستلم أراضي، وسيُسمح للمحافظات استغلال أراضيها وتطويرها وبيعها بسعر رمزي للمستحقين".

قبل ذلك ، بينت رئاسة البرلمان، اليوم السبت (6 شباط 2021)، الموقف بشأن الاستقطاعات من الرواتب، مؤكدة انها ستشمل فئات محددة فقط.وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال اجتماع اللجنة المالية، ان "اللجنة المالية اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب الموظفين"، مؤكداً بالقول "لن يمرَّ أي استقطاع"، وجاء ذلك استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها.وفيما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا، بين الحلبوسي انها "شُملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية..



أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم".وتابع الحلبوسي "وفيما يتعلق بالضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة".واعلنت اللجنة المالية في البرلمان، الاحد، (31 كانون الثاني 2021)، اتخاذ قرار بالغاء الاستقطاعات والضرائب من رواتب الموظفين وفق الصيغة المرسلة من الحكومة.

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