افتتاح مشفى جديد بسعة 150 سريرا بأيمن الموصل

2021/02/06 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتحت صحة محافظة نينوى مستشفى جديدا متخصصا بمعالجة أمراض القلب والكلى في أيمن الموصل.وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"صحة نينوى افتتحت مستشفى تخصصيا جديدا سعة 150سريرا مع تسع ردهات كبيرة ".وأضاف أن "افتتاح المستشفى تم من المبالغ المخصصة لإعادة إعمار واستقرار المدينة"مبينا ان"المستشفى يحتوي على ردهات وأقسام مختلفة خاصة بجراحة وزرع ومعالجة الكلى وأقسام جديدة ومتخصصة في جراحة القلب والقسطرة وغيرها من الأقسام الاخرى "/انتهى

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