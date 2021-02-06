الإعلام الأمني ينفي حرق مركز انتخابي في نينوى

2021/02/06 | 20:39 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت خلية الإعلام الأمني، السبت، نشوب حريق في أحد مراكز الانتخابات بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان : تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن إحراق إحدى مراكز الانتخابات في محافظة نينوى، وَهنا تود شرطة محافظة نينوى ان تبين بأن المدرسة التي تعرضت للحرق في قرية خرائب جبر التابعة لقضاء مخمور ليس فيها اي جهاز او اي اوراق او مستمسكات او مستندات تعود لمفوضيةالانتخابات“.

وأضافت، أن “المكان الذي حصل فيه الحريق هو (غرفة مدير المدرسة فقط ) والاشياء التي احترقت عبارة عن قطعتين من الطخم ( اريكة ) مع (طاولة مكتبية) ،وقد تم فتح تحقيق جنائي من قبل مديرية قسم شرطة مخمور واجراء الكشف على محل الحادث من قبل مركز الدفاع المدني / مخمور وتبين ان سبب حادث الحريق هو تماس كهربائي لجهاز التدفئة والتبريد“.

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