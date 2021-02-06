صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ407 المسجلة اليوم

2021/02/06 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 407 موزعة كالآتي :

أبو دشير ————–9

أبو غريب ————-19

الإسكان—————1

الاعلام—————6

البياع—————-11

التاجي—————12

التراث—————-7

الحرية—————23

الدورة—————24

الرحمانية————-7

السيدية————– 17

الشعلة—————22

الصالحية ————–5

الطارمية————– 12

العامرية ————–15

العطيفية————– 3

العلاوي—————5

الغزالية————— 14

القادسية ————–15

الكاظمية ————–13

المحمودية————33

المكاسب ————–2

المنصور————– 18

اليرموك————— 15

حي الجامعة———–13

حي الجهاد————37

حي الخضراء ———–14

حي العامل————12

حي العدل————–6

حي الفرات————-9

سويب—————–3

شارع حيفا————–2

سكنة جانب الرصافة——2

محافظة ذي قار———-1

الشفاء: 162

الوفيات: 1

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