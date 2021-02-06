الحلبوسي يكشف عن تضمين الموازنة توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع

2021/02/06 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، عن تضمين الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ومن لم يستلم أراضي.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الموازنة تضمنت توزيع قطع أراضٍ لشرائح المجتمع سواء كانوا موظفين أو غير ذلك من الخريجين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية ومن لم يستلم أراضي”.

واضاف ان “الموازنة ستسمح للمحافظات استغلال أراضيها وتطويرها وبيعها بسعر رمزي للمستحقين”.

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