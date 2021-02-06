المالية النيابية تحسم فقرة قطوعات الرواتب في الموازنة بشكل نهائي

2021/02/06 | 20:41 - المصدر: NRT عربية

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اموال عراقية

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منذ 11 دقیقة

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قررت اللجنة المالية النيابية، السبت، إلغاء فقرة الاستقطاعات وضريبة الدخل للموظفين أو المتقاعدين في موازنة 2021.

وكتب عضو اللجنة، النائب صادق مدلول، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (6 شباط 2021)، إن "اللجنة المالية قررت إلغاء فقرة الاستقطاعات وضريبة الدخل للموظفين أو المتقاعدين في موازنة 2021".

من جهته ذكر رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن رواتب الموظفين لن يستقطع منها، وسيستلمون رواتبهم كما كان قبل تشريع قانون الموازنة.

وقال الحلبوسي في بيان، إن "اللجنة المالية اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب الموظفين، ولن يمر أي استقطاع".

وأضاف، ان "هذا جاء استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها".

وأشار الى أنه "ما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا فقد شملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية، أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم".

وتابع، "فيما يتعلق بالضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة".

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