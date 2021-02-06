شرطة البصرة: اعتقال متهمة بسرقة ١٥٠ مليون في سيطرة البوابة

2021/02/06 | 20:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة البصرة، السبت، عن

اعتقال متهمة بسرقة ١٥٠ مليون في سيطرة

البوابة.





وقالت الشرطة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكن ابطال سيطرة الشهيد

العميد الركن قيس ((البوابه)) التابعة

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