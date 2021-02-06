تسجيل أقل حصيلة إصابات عالمية يومية منذ تشرين الأول من العام الماضي

2021/02/06 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الحصيلة اليومية العالمية لضحايا فيروس كورونا تراجعا نسبيا بالمقارنة مع الأيام والاسابيع الماضية.

أحدث الإحصاءات العالمية أشارت الى تسجيل أربع مئة وثلاثة وتسعين ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على المستوى العالمي، وهو ما يمثل انخفاضا عن عتبة الخمس مئة الف إصابة للمرة الأولى منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي، لكن الانخفاض لم يمنع مجمل حصيلة الوفيات من الارتفاع الى مليونين ومئتين وخمس وثمانين الف حالة، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات العالمية الى مئة وخمسة ملايين مصاب.

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