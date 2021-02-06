بلومبيرغ: العالم يحتاج 7 سنوات لعودة الحياة إلى ما قبل الوباء

2021/02/06 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية ان العالم يحتاج سبع سنوات من أجل عودة الحياة إلى ما قبل تفشي فيروس كورونا.

وذكر التقرير إن عودة الحياة إلى طبيعتها، يتطلب تطعيم من سبعين إلى خمسة وثمانين بالمئة من سكان العالم، وبحسب قاعدة بيانات بلومبيرغ، فإن الولايات المتحدة قد تصل الى نسبة تلقيح خمسة وسبعين بالمئة من سكانها في عام الفين واثنين وعشرين.واضاف التقرير انه من المتوقع أن يستغرق العالم سبعة سنوات كاملة للوصول إلى النسبة المطلوبة لانتهاء شبح الوباء من العالم، في حال ما استمرت وتيرة التلقيح الحالية.

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