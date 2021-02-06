2021/02/06 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء والأمانة تستنفران ملاكاتهما لمواجهة أي طارىء الأنواء : طقس متذبذب وفرص الأمطار تنحسر اليوم بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، انحسار فرص الامطار في عموم مدن العراق بعد ظهيرة اليوم الاحد.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (طقس اليوم الأحد، سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية […]

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