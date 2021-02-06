2021/02/06 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يوعز بتشكيل لجنة فرعية للتحقيق في ملف مزاد العملة وعلاوي : كتل سياسية متورّطة بالفساد وتتخذ من شخصيات واجهة للإستحواذ على النافذة بغداد – الزمان اوعز مجلس النواب، بتشكيل لجنة فرعية للتحقيق بفساد مزاد العملة عقب تصريح وزير المالية علي علاوي الذي اكد عدم امتلاكه حصانة قانونية كافية للكشف عن اسماء الكتل السياسية الكبرى […]

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