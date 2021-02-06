2021/02/06 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق الجنائن المعلقة والبنك المركزي العراقي – زيد الحلّي كلما عدتُ من سفرة خارجية ، تبقى في ذاكرتي معالم عمرانية حديثة ، تشمخ في البلد الذي زرته ، حيث يسعى المسؤولون فيه لضمها الى برامجهم السياحية ، وتكون ايضا ضمن الزيارات ذات الطابع الرسمي ، بل ان بعض البلدان اصبح امر […]

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