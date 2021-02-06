عضو بالمالية النيابية يحدد الموعد المتوقع للتصويت على الموازنة: سيعقد اجتماع بحضور الكاظمي قبل التمرير

2021/02/06 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

توقع عضو اللجنة المالية، صادق مدلول، السبت، 06 شباط، 2021، التصويت على الموازنة الأسبوع المقبل فيما اشار الى عقد اجتماع بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل رفعها للتصويت.

وقال مدلول في مقابلة متلفزة تابعته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية اتفقت على إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين وعدم الذهاب نحو ضريبة الدخل، ولن تفرض أية استقطاعات على روات الموظفين، خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها البلد مع ارتفاع سعر صرف الدولار".

واضاف أن "اللجنة المالية استضافت اكثر من 280 شخصية حكومية لدراسة الموازنة وما يزال العمل مستمرا في هذا الشأن ".

واشار مدلول إلى أن "حصة اقليم كردستان في الموازنة من النقاط المتبقية التي لم تحسم حتى الآن"، لافتا إلى أن "الحكومات السابقة كانت محابية للإقليم ويجب ان تكون هناك حلول ثابتة تلزم الطرفين بنقاط الموازنة".

وبشأن المبالغ المخصصة للاستثمار والنفقات قال مدلول إن "اللجنة المالية ضاعفت المبلغ المخصص للخطة الاستثمارية من 2 ترليون دينار لـ 4 ترليون، فيما خفضت كثيرا من النفقات".

وتوقع أن "يصوت مجلس النواب على الموازنة بداية الاسبوع المقبل"، لافتا إلى أنه "ستكون هناك استضافة لرئيس الوزراء ووزيري التخطيط والمالية بمجلس النواب في اجتماع يضم قادة الكتل قبل عرض الموازنة والتصويت عليها".

وفي وقت سابق، اكد عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، السبت، 06 شباط، 2021، امكانية اللجوء إلى تصويت الاغلبية على قانون موازنة 2021، في حال لم تحسم الاشكالات بشأنها مع الوفد الكردي.

وقال البلداوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الكرد متمسكون باعطاء بغداد 250 الف برميل يوميا، وهذا مخالف لما نص عليه قانون الاقتراض الا وهو تسليم كل النفط المصدر من الاقليم الى شركة سومو، فضلا عن رفض كردستان الاعداد المثبتة لموظفيها في وزارة المالية ناهيك عن ملف العائدات المالية اذ ان هذه الاشكاليات الثلاثة هي من يتحكم بالموقف".

واضاف أن "بناء الموازنة والاستحقاقات يجب أن يكون بعيدا عن المجاملات السياسية، وتوزيع الثروات بالتساوي على جميع المحافظات العراقية".

وبين أن "مشروع قانون الموازنة من الممكن أن يتأخر في حسم نقاطه كافة أسبوعاً أو 10 أيام في حال حسمت الاشكالات مع إقليم كردستان "، مبينا أن "خيار التصويت بالاغلبية سيمضي وفق ما يضمن العدالة والانصاف بين جميع المكونات والمحافظات العراقية".

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