بتصريح متلفز ..النائب صادق مدلول يتوقع التصويت على الموازنة الاتحادية الاسبوع المقبل

2021/02/06 | 21:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توقع عضو اللجنة المالية النيابية صادق مدلول التصويت على الموازنة الاتحادية الاسبوع المقبل .وقال مدلول في تصريح متلفز :"لقد وصلنا الى المراحل النهائية قبل التصويت على الموازنة , مشيرا الى ان المالية النيابية اتفقت على عدم وجود استقطاع او ضريبة على الرواتب".وبين , ان حصة الاقليم من الموازنة من ابرز الفقرات المتبقية, مضيفا ان المفاوضات مع وفد الاقليم لم تتوصل لحل حول نسبة الاقليم في الموازنة حتى الان "./انتهى2

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