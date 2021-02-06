صحة كردستان تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة وأربع حالات وفاة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

2021/02/06 | 21:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 24 إصابة جديدة أربع حالات وفاة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وقالت في بيان لها إنها أجرت 3607 فحوصات للكشف عن الفيروس من إجمالي 1078451 فحصا أجري في إقليم كردستان حتى الآن منذ بداية ظهور الجائحة.وكانت نتائج 24 فحصا موجبة، وتوزعت على النحو التالي: 3 أربيل، 2 السليمانية، 16 دهوك، 3 كرميان، كما تماثل 335 مصابا للشفاء، بينهم 42 في أربيل و71 في السليمانية و222 في دهوك.أما حالات الوفاة الجديدة فبلغت أربع حالات، اثنتان منها في السليمانية واثنتان في دهوك.وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية بفايروس كورونا في إقليم كردستان إلى 106419 حالة بينها 101250 شفاء و3485 وفاة، فيما يرقد 1684 في المستشفى لتلقي العلاج./إنتهى

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