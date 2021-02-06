الإعلام الأمني تنفي احتراق أحد مراكز الانتخابات في نينوى

2021/02/06 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، احتراق أحد مراكز الانتخابات في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة بشأن إحراق أحد مراكز الانتخابات في محافظة نينوى".

وأضافت، أن "شرطة محافظة نينوى بينت أن المدرسة التي تعرضت للحرق في قرية خرائب جبر التابعة لقضاء مخمور ليس فيها أي جهاز أو أي أوراق أو مستمسكات أو مستندات تعود لمفوضية الانتخابات والمكان الذي حصل فيه الحريق هو (غرفة مدير المدرسة فقط) والاشياء التي احترقت عبارة عن قطعتين من الطخم (أريكة) مع (طاولة مكتبية)".

وأشارت الى أنه "تم فتح تحقيق جنائي من قبل مديرية قسم شرطة مخمور واجراء الكشف على محل الحادث من قبل مركز الدفاع المدني - مخمور وتبين أن سبب حادث الحريق هو تماس كهربائي لجهاز التدفئة والتبريد".

ودعت الخلية وسائل الإعلام والمدونين الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية حصرا".

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