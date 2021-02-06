هل ستقترب الدولة قريبا من ملف معتقلي الحراك؟ - عمر سعلي

2021/02/06 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_سعلي الجواب هو حسب مصالحها ووزن الملف المتغير وخطوات المعتقلين..فمع اقتراب موسم الانتخابات بعد اربع سنوات استثانية ستحتاج الدولة بالضرورة الى نوع من الهدوء داخل السجون وقد بدأت تتسلل أحاديث عن مؤشرات جولة جديدة من الحوارات مع المعتقلين على خلفيات وملفات جنائية متعددة أغلبها يحمل بصمات سياسية ،ومنهم معتقلي ما يسمى بحراك الريف ،أكبر الملفات الحاضرة الغائبة في المغرب منذ اندلاعه في 28 أـكتوبر 2016.

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