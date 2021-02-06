محافظ ديالى يعطل الدوام الرسمي ليوم غد باستثناء الدوائر الخدمية

2021/02/06 | 21:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، السبت، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد المصادف ٧/٢/٢٠٢١ بسبب استمرار هطول الامطار في المحافظة.

وبين التميمي، في بيان تلقته /المعلومة/، ان “التعطيل يشمل جميع دوائر المحافظة عدا الدوائر الخدمية (دائرة المجاري والبلديات)، فيما وجه باستنفار الجهود الخدمية والبلدية لتصريف مياه الأمطار.



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