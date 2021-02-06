الخلية تنفي إحراق مركز للانتخابات وتعلن نتائج التحقيق الأولي

2021/02/06 | 21:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفت خلية الإعلام الأمني، السبت، تعرض مركز للانتخابات في محافظة نينوى إلى الحرق.

وذكرت الخلية في بيان، 6 شباط/فبراير، أنّ "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة بشأن إحراق إحدى مراكز الانتخابات في محافظة نينوى".

وأضاف البيان، نقلاً عن قيادة الشرطة في محافظة نينوى، أنّ "المدرسة التي تعرضت للحرق في قرية خرائب جبر التابعة لقضاء مخمور لا تضم أي جهاز أو أية أوراق أو مستمسكات أو مستندات تعود لمفوضية الانتخابات"، مبينًا أنّ "الحريق وقع في غرفة مدير المدرسة فقط، والأشياء التي احترقت عبارة عن قطعتي أريكة مع طاولة مكتبية".

كما أكّد البيان، فتح تحقيق جنائي من قبل مديرية قسم شرطة مخمور وإجراء الكشف على محل الحادث من قبل مركز الدفاع المدني/ مخمور، مشيرًا إلى أنّ "سبب الحادث هو تماس كهربائي لجهاز التدفئة والتبريد".

ودعا البيان، وسائل الإعلام والمدونيين إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات ونقلها من مصادرها الرسمية حصرًا".

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