الاعلام الامني يصدر توضيحا بشان احتراق احد مراكز الانتخابات في نينوى

2021/02/06 | 21:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، احتراق احد مراكز الانتخابات في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان صحفي، “تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن إحراق إحدى مراكز الانتخابات في محافظة نينوى”.

وأضافت الخلية أن “شرطة محافظة نينوى تود ان تبين بأن المدرسة التي تعرضت للحرق في قرية خرائب جبر التابعة لقضاء مخمور ليس فيها اي جهاز او اي اوراق او مستمسكات او مستندات تعود لمفوضية الانتخابات والمكان الذي حصل فيه الحريق هو (غرفة مدير المدرسة فقط) والاشياء التي احترقت عبارة عن قطعتين من الطخم (اريكة) مع (طاولة مكتبية)”.

واكدت أنه “تم فتح تحقيق جنائي من قبل مديرية قسم شرطة مخمور واجراء الكشف على محل الحادث من قبل مركز الدفاع المدني / مخمور وتبين ان سبب حادث الحريق هو تماس كهربائي لجهاز التدفئة والتبريد”.

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