الحلبوسي: مجلس النواب لن يتخلى عن التزامه تجاه المواطنين

2021/02/06 | 21:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان الدولة تمر بظروف صعبة، لكن مجلس النواب لن يتخلى عن التزامه تجاه المواطنين.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الموازنة تضمنت مواد عديدة، منها ضمان مستحقات الفلاحين، وأخرى تتعلق بالقطاع الصناعي، ومادة تخصُّ المحاضرين والمتعاقدين، وهناك كثير من المقترحات التي سيتم عرضها”.

واضاف ان “الدولة تمر بظروف صعبة، ولكن لن يتخلى مجلس النواب عن التزامه تجاه المواطنين”.

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