توضيح من الاعلام الامني بشان احراق احدى مراكز الانتخابات بنينوى

2021/02/06 | 21:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، حقيقة احراق احدى المراكز الانتخابية في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان، انه " تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن إحراق إحدى مراكز الانتخابات في محافظة نينوى".

واضافت، ان " شرطة محافظة نينوى بينت بأن المدرسة التي تعرضت للحرق في قرية خرائب جبر التابعة لقضاء مخمور ليس فيها اي جهاز او اي اوراق او مستمسكات او مستندات تعود لمفوضية الانتخابات والمكان الذي حصل فيه الحريق هو ( غرفة مدير المدرسة فقط ) والاشياء التي احترقت عبارة عن قطعتين من الطخم ( اريكة ) مع (طاولة مكتبية)".

واشارت الخلية الى انه " تم فتح تحقيق جنائي من قبل مديرية قسم شرطة مخمور واجراء الكشف على محل الحادث من قبل مركز الدفاع المدني / مخمور وتبين ان سبب حادث الحريق هو تماس كهربائي لجهاز التدفئة والتبريد"، داعية وسائل الإعلام والمدونيين الى" توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية حصرا"..

PUKmedia خلية الاعلام الامني

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