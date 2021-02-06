2021/02/06 | 21:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 22 دقیقة

208 مشاهدة

نفت خلية الإعلام الأمني، السبت، أنباء حرق إحدى مراكز الانتخابات في محافظة نينوى، مبينة ان المدرسة التي تعرضت للحرق في قضاء مخمور ليس فيها اي جهاز او اي اوراق او مستمسكات او مستندات تعود لمفوضية الانتخابات.

وقالت الخلية في نص بيانها اليوم (6 شباط 2021) "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير صحيحة بشأن إحراق إحدى مراكز الانتخابات في محافظة نينوى.

وَهنا تود شرطة محافظة نينوى ان تبين بأن المدرسة التي تعرضت للحرق في قرية خرائب جبر التابعة لقضاء مخمور ليس فيها اي جهاز او اي اوراق او مستمسكات او مستندات تعود لمفوضية الانتخابات"

واضافت الخلية ان المكان "الذي حصل فيه الحريق هو ( غرفة مدير المدرسة فقط ) والاشياء التي احترقت عبارة عن قطعتين من الطخم ( اريكة ) مع (طاولة مكتبية) ،وقد تم فتح تحقيق جنائي من قبل مديرية قسم شرطة مخمور واجراء الكشف على محل الحادث من قبل مركز الدفاع المدني / مخمور وتبين ان سبب حادث الحريق هو تماس كهربائي لجهاز التدفئة والتبريد."

ودعت الخلية "وسائل الإعلام والمدونيين الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية حصرا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعلام الأمني يوضح بشأن انباء عن حرق مركز انتخابي في نينوى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعلام الأمني يوضح بشأن انباء عن حرق مركز انتخابي في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).