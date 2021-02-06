بغداد تستنفر جهودها الخدمية والبلدية لتصريف مياه الامطار

2021/02/06 | 21:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري وجه محافظ بغداد، محمد جابر العطا، السبت، الدوائر البلدية والخدمية والجهد الالي التابع للمحافظة بإستنفار جهودها لسحب وتصريف المياه مع الساعات الأولى لهطول الأمطار.وقال العطا، في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني): “وجهنا جميع الدوائر البلدية والخدمية التابعة لمحافظة بغداد بإستنفار تام لجهودها البشرية والالية لسحب وتصريف مياه الأمطار في جميع […]

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