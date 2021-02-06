2021/02/06 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن في سلطنة عمان اليوم السبت، اتمام التعاقد مع حكيم شاكر المدرب السابق للمنتخب العراقي، لقيادة نادي السويق العماني.وقال حكيم شاكر في تصريح صحفي تابعه (المركز الخبري الوطني)؛ انه وصل الى سلطنة عمان اليوم وتم الاتفاق بشكل رسمي لقيادة فريق نادي السويق الكروي، مبينا انه مقتنع تماما بمهمته المقبلة رغم العروض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا ..



السويق العماني يتعاقد مع مدرب عراقي معروف المركز الخبري الوطني.

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