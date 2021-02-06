وزير الصناعة يفتح ملف السكراب: كان يُسرق بالقوّة ويُهرّب “ليلاً نهاراً”

2021/02/06 | 21:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز، السبت، أن ملف السكراب في العراق يؤرق الوزارة، فيما أكد أنه يُسرق ’ليل نهار’ وبالقوة.وقال الخباز خلال استضافته في برنامج تلفزيوني إن “موضوع السكراب من الملفات التي تؤرق الوزارة منذ زمن، حيث يُدار بشكل غير سليم من قبل عدة أطراف”.وأضاف، أنه “تم اتخاذ قرار بشأن السكراب، بأن يعود جميعه إلى شركة الحديد والصلب”، مبيناً أن “السكراب في عدد من المناطق يتعرض إلى تهريب من قبل فئات تأتي بقوة لنقل هذا السكراب ليلاً ونهاراً، وبيعه إلى القطاع الخاص وتهريبه وغيرها من الطرق والمسارات”.وتابع، أن “دور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كبير بهذا […]

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