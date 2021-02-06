السجن والجلد لصحفي كشف فساد شقيق نائب الرئيس الإيراني

2021/02/06 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن 3 سنوات إضافة إلى 74 جلدة في حق صحفي كشف فساد شقيق نائب الرئيس الإيراني.

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