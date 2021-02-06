شاهد..رصد قافلة جديدة للتحالف الدولي قادمة من كردستان العراق الى سوريا

2021/02/06 | 21:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد " المرصد السوري" المعارض، السبت، قدوم 50 آلية للتحالف الدولي قادمة من كردستان العراق الى سوريا....

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