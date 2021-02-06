إصابة جندي بهجوم مسلح في عامرية الفلوجة

2021/02/06 | 21:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، السبت، بإصابة جندي بهجوم مسلح في عامرية الفلوجة في الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك تعرضا على قطعات الجيش من قبل عناصر داعش ضمن منطقة الهريمات في عامرية الفلوجة".وأضاف المصدر أن "التعرض تسبب باصابة جندي كمعلومة اولية وما يزال التعرض مستمرا".

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