ياس خضر يكذِّب خبر وفاته

2021/02/06 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كذب الفنان العراقي المعروف ياس خضر، اليوم السبت، 06 شباط، 2021، خبر وفاته.

وقال خضر في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، تابعته (بغداد اليوم)، إن "ما تم تداوله عت خبر وفاتي عار عن الصحة".

واضاف :"أنا بصحة جيدة ومن اشاع خبر وفاتي هو شخص لا يستحي ولا يخجل".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنان ياس خضر، بعد تعرضه لوعكة صحية ادخلته المستشفى في وقت سابق.

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