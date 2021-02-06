مشرف كرة الجوية: لاعبان من أفريقيا سيدعمان خط هجوم الفريق

2021/02/06 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أوضح مشرف فريق القوة الجوية بكرة القدم عضو الهيئة الادارية للنادي علي زغير اليوم السبت (6 شباط 2021)، أن مهاجمين افريقيين سينضمان للفريق خلال الفترة المقبلة لتعزيز كتيبة المدرب ايوب اوديشو في البطولة الآسيوية والدوري الممتاز.

وأكد زغير في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن، "هناك تحركا من قبل الهيئة الإدارية وبالتشاور مع الجهاز التدريبي لضم مهاجمين اثنين على مستوى عال تم الإتفاق والتواصل مع وكيل أعمالهم لتعزيز خط هجوم الصقور كون الفريق مقبل على المشاركة في دوري ابطال اسيا".

وعن مشاركة المدافع الدولي احمد ابراهيم في المواجهة المقبلة أمام الميناء أكد أن،" اللاعب بامكانه المشاركة فيها ولايوجد حرمان كما نوه البعض في مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينا، أن "اللاعب همام طارق سيشارك في هذه المواجهة بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة بانتقاله".

وعن توقيع الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي هذا اليوم مع اللاعبين الشابين سيف رشيد واحمد حسن أشار،" انهما سيكونان إضافة قوية للفريق كون اللجنة الفنية الخاصة بالتعاقدات تابعتهما بشكل كبير ووجدت انهما سيكونان مستقبل الصقور خلال الفترة المقبلة".

ويتصدر الجوية بعد انتهاء الجولة السابعة عشرة فرق الدوري الممتاز بـ 35 نقطة.

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