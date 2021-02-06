الأنواء تحدد موعد انتهاء موجة الأمطار ببغداد وبقية مدن البلاد وتتوقع حدوث فيضانات

2021/02/06 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتوقع مدير قسم التنبؤ الجوي، في هيأة الأنواء الجوية، حيدر حبيب، اليوم السبت (6 شباط 2021)، موعد انحسار موجة الأمطار الغزيرة الحالية التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.وقال حيدر حبيب، في حوار متلفز، ان "العراق يتعرض حالياً لمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر، ترافقه كتلة هوائية رطبة"، مضيفا "وحسب توقعاتنا من المفترض ان ينتهي تأثير المنخفض بما يرافقه من أمطار على المنطقة الوسطى غداً صباحاً وفي محافظة بغداد في ساعة متأخرة من هذه الليلة".وبين "أما في المناطق الجنوبية، ستستمر الأمطار لفترة أطول وخاصة على الأجزاء الشرقية، وتنتهي غداً مساءً"، متوقعا ايضا "حدوث فيضانات ببعض المناطق".واشار الى ان "مدينة الكوت مركز محافظة واسط سجلت أعلى نسبة أمطار وبلغت 25 ملم"، مشيرا الى ان "فصل الشتاء ما زال قائماً، وهناك المزيد من الأمطار حسب توقعاتنا في شهري شباط وآذار المقبلين".وختم بالإشارة إلى إن "الأجواء ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بالأيام المقبلة وصولاً إلى أجواء معتدلة ودرجات حرارة وفق المعدلات العامة".

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