بابل تعلن يوم غد الأحد عطلة رسمية بسبب هطول الأمطار

2021/02/06 | 21:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أعلن محافظ بابل وكالة حسن منديل أن يوم غد الأحد عطلة رسمية بسبب استمرار سقوط الأمطار وصعوبة التنقل.وقال منديل" أن الأمطار الغزيرة تسببت بغرق معظم المناطق السكنية وان العطلة جاءت من أجل إفساح المجال للمؤسسات الحكومية الخدمية بالقيام بأعمالها .واضاف أن العطلة تستثنى منها المؤسسات الحكومية الخدمية والأمنية والصحة والمصارف"./انتهى

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