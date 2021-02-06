محافظ ديالى يعلن تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة يوم غد باستثناء الخدمية

2021/02/06 | 21:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد بسبب استمرار هطول الأمطار .وذكر بيان صدر عن ادارة المحافظة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه ان التعطيل يشمل جميع دوائر المحافظة عدا الدوائر الخدمية (دائرة المجاري و البلديات).ووجه التميمي بحسب البيان بـ"استنفار الجهود الخدمية والبلدية لتصريف مياه الأمطار"./انتهى

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